Системы клуба АПЛ "Манчестер Юнайтед" подверглись кибератаке

Системы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" подверглись кибератаке. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что системы клуба подверглись кибератаке. Были приняты быстрые меры по ее сдерживанию, и в настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе системы ИТ", - говорится в заявлении клуба.

Медиаканалы клуба, включая веб-сайт и приложение, не пострадали. Также нет информации о краже личных данных пользователей.

В субботу "Манчестер Юнайтед" должен сыграть домашний матч девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Бромвича". Как сообщает пресс-служба клуба, системы, необходимые для проведения матча на стадионе "Олд Траффорд", работоспособны и кибератака не должна помешать проведению игры.

По итогам семи матчей "Манчестер Юнайтед" набрал десять очков и занимает 13-е место таблицы АПЛ.