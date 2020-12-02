"Реал" дважды проиграл донецкому "Шахтер"у в Лиге чемпионов
Донецкий "Шахтер" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).
"Шахтер" в первом туре группового этапа в Мадриде одержал победу над "Реалом" со счетом 3:2.
В турнирной таблице группы В "Шахтер" вышел на второе место, набрав 7 очков, "Реал" с тем же количеством очков идет на третьей строчке. Позднее во вторник состоится другой матч этой группы, в котором мёнхенгладбахская "Боруссия" примет миланский "Интер" и в случае победы гарантирует себе участие в плей-офф турнира.
Лента новостей
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с использованием Арменией террористов и наемников
Возвращение Азербайджаном Лачинского района имеет важное политическое и экономическое значение - грузинский эксперт
Процесс доставки средств МТО для российского миротворческого контингента в Азербайджане продолжается (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане учреждены ордена и медали по случаю победы в Отечественной войне - Указ Президента Азербайджана
Продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил России для определения судьбы военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими
Количество российского и турецкого персонала в центре по контролю за ситуацией в Карабахе будет равнозначным
USAID оказал содействие Узбекистану в присоединении к Международной конвенции по карантину и защите растений
Проекты, связывающие Туркменистан с Южным Кавказом, могут представлять большой интерес для Бельгии - посол
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)
Освобождение от оккупации Лачинского района означает полное восстановление государственных границ Азербайджана – эксперт
В Азербайджане внесены изменения в Государственную программу по развитию официальной статистики - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев - Сенату Франции: Отдайте город Марсель, измените его название, создайте армянам там второе государство
В Азербайджане выявлено еще 4426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1995 человек вылечились
Я видел своими глазами блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по укреплению взаимопонимания между культурами - Игумен Алексий в интервью "Независимой газете"
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020” (ФОТО)
Певица из Франции: Помню последние дни в Лачине, когда смотрели ночью на светящиеся в небе снаряды...
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном, Азербайджан соединяется с Турцией