"Манчестер Юнайтед" может отправить Погба в "Ювентус" в обмен на Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может обменять полузащитника Поля Погба в итальянский "Ювентус", чтобы получить нападающего Криштиану Роналду.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Independent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ювентус" рассматривает 27-летнего Погба как потенциального претендента на "Золотой мяч" и желает снова получить игрока, который выступал за клуб с 2012 по 2016 год. Лучшим вариантом является обмен. Несмотря на то, что Роналду является лидером команды, The Independent сообщает, что итальянский клуб будет не против, так как требуемая им зарплата не дает "Ювентусу" начать перестройку, в которой он остро нуждается, а стиль игры 35-летнего португальца не позволяет использовать более командную игру, чего хотел бы главный тренер команды Андреа Пирло.