Азербайджанские спортсмены провели культурный обмен с японским городом Сика-мати (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта мэрии японского города Сика-мати (префектура Исикава) состоялась онлайн встреча с азербайджанскими паралимпийцами, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Президент НПКА Ильгар Рагимов выступил перед школьниками японского города, рассказав об успешном развитии паралимпийского движения в стране, которое началось в 1996 году и привлекло в свои ряды тысячи людей. Было отмечено, что наши спортсмены принимали участие в шести паралимпийских играх, завоевали множество наград, в стране семь паралимпийских чемпионов, причем двое дважды становились победителями. Между НПКА и мэрией Сика-мати заключен меморандум для подготовки и участия в Паралимпийских играх в Японии.

Руководитель отдела образования Сика-мати Машима Масатаке отметил важность реализации культурных обменов между нашими народами - Страной Восходящего солнца и Страной огней, развития плодотворного сотрудничества. Были представлены видеоматериалы о культуре и спорте Азербайджана и Японии.

На встрече также приняли участие вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, паралимпийский чемпион Олохан Мусаев, чемпион мира и Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова, которые ответили на вопросы японских школьников.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)