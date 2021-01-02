"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до десяти матчей

"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Астон Виллу" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Антони Марсьяль (40-я минута) и Бруну Фернандеш (61, с пенальти), у проигравших отличился Бертран Траоре (58).

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает на протяжении десяти матчей кряду, в последний раз команда уступила "Арсеналу" 1 ноября 2020 года, после чего одержала восемь побед и дважды сыграла вничью. В турнирной таблице клуб располагается на втором месте, набрав 33 очка и уступая лидирующему "Ливерпулю" только по дополнительным показателям.

"Астон Вилла" потерпела первое поражение за шесть матчей. Клуб располагается на шестой строчке с 26 очками.

В следующем туре команда из Манчестера 12 января на выезде сыграет с "Бёрнли", "Астон Вилла" на следующий день примет "Тоттенхэм".