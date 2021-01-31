"Манчестер Юнайтед" шестой раз подряд не смог обыграть "Арсенал" в матче чемпионата Англии

"Арсенал" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Манкунианцы не могут обыграть "Арсенал" в чемпионате Англии на протяжении шести матчей подряд. В последний раз "Манчестер Юнайтед" побеждал в домашнем матче 29 апреля 2018 года (2:1), за это время команды дважды сыграли вничью (2:2, 1:1), трижды побеждал "Арсенал" (2:0, 2:0, 1:0). Всего команды провели 234 матча, в 84 из них победу одерживали лондонцы, в 97 - команда из Манчестера, 53 матча завершились вничью.

В составе "Арсенала" дебютировал норвежский полузащитник Мартин Эдегор, перешедший в лондонский клуб на правах аренды. Права на него принадлежат "Арсеналу".

"Арсенал" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. "Манчестер Юнайтед" идет вторым, набрав 41 очко. В следующем туре лондонцы на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" примет "Саутгемптон". Оба матча пройдут 2 февраля.