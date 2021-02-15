Азербайджанский поэт избран вице-президентом Ассоциации национальных видов спорта

БАКУ /Trend Life/ - Член союза писателей Азербайджана Джалал Гурбанов избран вице-президентом Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана, сообщает Trend Life.

Джалал Гурбанов родился 19 марта 1980 года в Баку. Выпускник Азербайджанской государственной нефтяной академии (степень магистра по нефтяной промышленности и экологии) и Академии государственного управления при Президенте Азербайджана (по специальности государственного и муниципального управления). Поэт-песенник, автор слов к множеству хитов, руководитель Fire Land production, президентский стипендиат, автор проектов: "Körpələrin səsi", "İlk Avropa oyunları", "Sən azərbaycanlısan", "Zəfərə doğru", "Yaşa, yaşa, Azərbaycan!", "Sən qalib gələcəksən", "Say Hallelujah" и т.д. Занимался вольной борьбой, был кандидатом в мастера спорта.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)