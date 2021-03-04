«Манчестер Юнайтед» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом, как передает Trend, сообщает "Лента.ru".
Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.
«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 34 очка, команда находится на 13-й позиции.
«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 7 марта на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» в тот же день на чужом поле встретится с «Тоттенхэмом».
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