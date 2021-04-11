«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Тоттенхэм в центральном матче 31-го тура Английской премьер-лги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Сон Хын Мина манкунианцы ответили точными ударами Фреда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда.

Победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 63 очка, команда находится на втором месте в чемпионате. В активе «Тоттенхэма» 49 очков, клуб занимает седьмую позицию.