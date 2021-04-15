"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над германской "Боруссией" из Дортмунда со счетом 2:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Манчестер Сити" отличились Рияд Марез (55-я минута, с пенальти) и Фил Фоден (75). У "Боруссии" гол забил Джуд Беллингем (15). Первый матч завершился домашней победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Таким образом, английская команда по сумме двух встреч прошла в следующий раунд турнира.

Отличившись в возрасте 17 лет и 289 дней, Беллингем стал вторым в списке самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов, уступив только Бояну Кркичу, который в 2008 году в составе испанской "Барселоны" забил гол, когда ему было 17 лет и 217 дней.