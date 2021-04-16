Стартует второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле - стартует сегодня двумя сессиями свободных заездов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, гонка пройдет в воскресенье.

Первый этап чемпионата мира, прошедший в Бахрейне в конце марта, вселил в болельщиков надежду на то, что в 2021 году лидер "Формулы-1" последних семи лет "Мерседес" во главе с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном получит вызов со стороны соперников, а в борьбе за титулы вновь появится интрига. На протяжение всего уик-энда действующих чемпионов обгонял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Пилот из Нидерландов выиграл все три сессии свободных заездов, а в квалификации обогнал Хэмилтона на 0,3 секунды.

Гонку все же выиграл британец, но Ферстаппен проиграл ему меньше секунды. Нидерландец сумел отыграть восемь секунд на последних 16 кругах и до последнего атаковал Хэмилтона. Один раз он даже сумел пройти пилота "Мерседеса", но был вынужден вернуть ему первую позицию, поскольку во время обгона выехал за пределы трассы, за счет чего получил преимущество.