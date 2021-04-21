В швейцарском Базеле стартует предолимпийский чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартует сегодня в швейцарском Базеле, передает Trend.

Турнир в Базеле станет для европейских гимнастов генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Чемпионат Европы также является квалификационным на Олимпиаду.

Азербайджан на соревнованиях по мужской гимнастике представят Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Никита Симонов. В соревнованиях по женской спортивной гимнастике за нашу страну выступят Милана Минаковская и Марина Некрасова.

Проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике в городе Базель запланировано на 21–25 апреля.

В целом для участия в соревнованиях зарегистрировалось 280 спортсменов из 38 стран мира.