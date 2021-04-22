Перес: проект футбольной Суперлиги в настоящее время находится в режиме ожидания

Проект футбольной Суперлиги на данный момент находится в режиме ожидания. Об этом заявил глава организации и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу подтвердить, что проект Суперлиги в настоящее время находится в режиме ожидания", - заявил Перес.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".