"Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу в девятый раз подряд

Мюнхенская "Бавария" в девятый раз подряд завоевала титул чемпиона Германии по футболу. Команда стала победителем турнира за два тура до окончания чемпионата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпион стал известен после матча 32-го тура между дортмундской "Боруссией" и "Лейпцигом", который завершился победой дортмундцев со счетом 3:2. В активе идущего вторым "Лейпцига" осталось 64 очка после 32 игр, "Бавария" с 71 очком после 31 игры стала недосягаемой для соперников за два тура до окончания турнира. Позднее в субботу мюнхенцы дома разгромили мёнхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 6:0 и укрепили свое преимущество.

После 32 игр "Бавария" потерпела только четыре поражения, столько же у клуба было и в прошлом сезоне. В этом чемпионате "Бавария" шла уверенно, но тем не менее самая длительная серия без поражений составила 12 матчей (9 побед, 3 ничьи). Мюнхенцы в этом сезоне закончили выступление в кубке страны на стадии 1/16 финала, уступив "Хольштайн Килю" в серии пенальти. Также клуб проиграл по итогам двух матчей французскому "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3, 1:0).