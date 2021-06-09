Гарет Бэйл & Co на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда сборной Уэльса по футболу, игрок мадридского клуба "Реал", находящийся на правах аренды в лондонском "Тоттенхэм Хотспур", четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бэйл на своей 44-миллионой странице İnstagram поделился фотографиями с тренировки на Бакинском Олимпийском стадионе, сообщает Trend Life

Напомним, что сборные Уэльса и Швейцарии прибыли в Баку два дня назад. Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы "А" между сборными Швейцарии – Уэльса (12 июня), Турции – Уэльса (16 июня) и Швейцарии – Турции (20 июня). Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля в 18:00 (время местное).

(Автор: Вугар Иманов)