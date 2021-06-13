Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии

Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. На 82-й минуте вместо капитана сборной Англии Гарри Кейна на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней, предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.