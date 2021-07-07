Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. В составе сборной Аргентины отличился Лаутаро Мартинес (7-я минута), у колумбийцев гол забил Луиш Диас (61). В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы - 3:2.
В финале аргентинцы сыграют с бразильцами, которые 6 июля обыграли сборную Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдет 11 июля. Днем ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.
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