Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. В составе сборной Аргентины отличился Лаутаро Мартинес (7-я минута), у колумбийцев гол забил Луиш Диас (61). В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы - 3:2.

В финале аргентинцы сыграют с бразильцами, которые 6 июля обыграли сборную Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдет 11 июля. Днем ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.