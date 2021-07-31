Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

Спорт 31 июля 2021 04:41 (UTC+04:00)
Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Второе место заняли американцы (отставание - 14 секунд), третье - французы, отставшие от британцев на 23 секунды.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (17-4-7), третьей - сборная США (14-17-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе
Курс доллара в Узбекистане на 31 июля
Курс доллара в Узбекистане на 31 июля
Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снизились, несмотря на рост чистой прибыли
Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снизились, несмотря на рост чистой прибыли
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США возобновили ускоренную депортацию нелегальных иммигрантов в Центральную Америку США 05:28
В Telegram появились новые функции ИКТ 05:09
Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете Спорт 04:41
Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации США 04:26
Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами Другие страны 03:50
Золото Олимпиады принесло американке сотни тысяч подписчиков в Instagram В мире 03:22
Нефтеперерабатывающее предприятие на севере Ирака подверглось ракетной атаке Арабские страны 03:01
Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратегической стабильности США 02:42
Глава МИД Чехии направляется с визитом в Египет Европа 02:26
Первая группа противопожарного подразделения МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО) Общество 02:04
Почти 70% избирателей в США поддерживают обязательную вакцинацию США 01:48
Ракета Arianе 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартовала с космодрома в Куру Другие страны 01:29
Семь человек погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака Арабские страны 01:10
Более 250 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими солдатами Израиль 00:51
В Массачусетсе выявили заражение ковидом у 469 человек, 74% из которых ранее были привиты США 00:34
Илон Маск положительно оценил решение властей США по контракту на лунный модуль США 00:17
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе Энергетика 00:01
В США сенаторы проголосовали за начало дебатов по плану развития инфраструктуры страны США 30 июля 23:52
В Азербайджане растет число платежных карт Финансы 30 июля 23:39
На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2 Другие страны 30 июля 23:36
Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго заразились коронавирусом на Олимпийских играх Другие страны 30 июля 23:25
Amazon получил в Евросоюзе рекордный штраф в $887 млн Европа 30 июля 23:09
Новак заявил, что Россия исполнит сделку ОПЕК+ в июле примерно на 100% Россия 30 июля 23:02
Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы саммита президентов стран ЦА в "Авазе" Туркменистан 30 июля 22:48
Azercell оказал поддержку своим абонентам в Турции! Экономика 30 июля 22:45
Четыре человека пострадали в результате стрельбы на парковке в Берлине Европа 30 июля 22:23
Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере Казахстан 30 июля 22:12
Кыргызстан получит 2,6 млн доз вакцин «AstraZeneca» Кыргызстан 30 июля 22:07
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана почти вдвое Бизнес 30 июля 22:03
В Конгрессе заявили, что Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов США 30 июля 21:59
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 30 июля 21:50
Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Азербайджана Экономика 30 июля 21:30
МВД расследует причины одновременного возникновения лесных пожаров - Эрдоган Турция 30 июля 21:21
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов, направленный на саудовское торговое судно Арабские страны 30 июля 21:18
Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана Политика 30 июля 21:16
ЕС начал готовить свою экономику к системным катастрофам из-за изменения климата Европа 30 июля 21:14
Глава МИД встретился с руководителями дипломатических представительств Азербайджана (ФОТО) Политика 30 июля 21:00
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО) Политика 30 июля 20:12
Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией – спикер Милли Меджлиса Политика 30 июля 19:53
Французские журналисты пришли в ужас от вандализма армян в Карабахе (ФОТО) Общество 30 июля 19:08
Азербайджанский PASHA Bank осуществляет модернизацию продуктов и услуг на постоянной основе Финансы 30 июля 18:16
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) Политика 30 июля 18:07
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты! ИКТ 30 июля 18:05
ТуранБанк оказал поддержку лагерю “YAŞAT” (ФОТО) Экономика 30 июля 18:05
Меморандум о взаимопонимании подписан между Правительством Казахстана и АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан 30 июля 18:00
Завтрак у Тиффани по-азербайджански, или Горячее танго в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 30 июля 17:58
Курс доллара в Узбекистане на 31 июля Финансы 30 июля 17:55
Обнародован ВВП Грузии за первое полугодие 2021 года Грузия 30 июля 17:55
Лучший подарок на юбилей азербайджанской дзюдоистки на Олимпиаде в Токио (ФОТО) Спорт 30 июля 17:50
ASCO развивает международное сотрудничество в области подготовки профессиональных кадров (ФОТО) Транспорт 30 июля 17:43
Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по водородной энергетике Россия 30 июля 17:43
Противопожарные подразделения МЧС Азербайджана вылетают в Турцию самолетом AZAL (ФОТО) Общество 30 июля 17:40
Власти ФРГ распорядились ужесточить правила въезда в страну в условиях пандемии Европа 30 июля 17:38
Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение около 27 млн манатов Финансы 30 июля 17:36
PASHA Life объявила финансовые показатели за II квартал 2021 года Экономика 30 июля 17:30
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции Общество 30 июля 17:27
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку спецтехники Тендеры 30 июля 17:20
В Азербайджане завершились тренинги с первой группой участников проекта «Моя школа» (ФОТО) Общество 30 июля 17:18
Грузия получит очередную партию вакцины Pfizer Грузия 30 июля 17:18
Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Париже на €2 млн Европа 30 июля 17:15
Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street Европа 30 июля 17:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро снизились Израиль 30 июля 17:11
Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снизились, несмотря на рост чистой прибыли Финансы 30 июля 17:09
Узбекско-корейское СП продлило тендер на приобретение электрошпалоподбоек Тендеры 30 июля 17:08
Нацеленная на победу и развитие экономическая политика – 10 лет Экономика 30 июля 17:07
ЗАО "Бакинский метрополитен" объявило тендер Тендеры 30 июля 17:05
Обнародованы детали генплана города Шуша Общество 30 июля 17:03
Герои и шехиды устами актеров – проект Этибара Гасанзаде "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 30 июля 17:01
Освобожденное село Шураабад Агдамского района (ВИДЕО) Политика 30 июля 16:56
Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпиады противоречат общегуманитарным принципам – эксперт Политика 30 июля 16:55
Каспийские страны объединит «зеленая дипломатия» Политика 30 июля 16:49
В Таджикистане выросли цены на бензин Таджикистан 30 июля 16:46
В Кыргызстане цены на пшеницу за год повысились почти на 40% Кыргызстан 30 июля 16:44
ОАО Holcim Азербайджан провело Ежегодное Общее Собрание Акционеров (ФОТО) Общество 30 июля 16:43
Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц Арабские страны 30 июля 16:33
В Азербайджане названо число раненых военнослужащих, которым назначены соцвыплаты Общество 30 июля 16:22
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 июля 16:21
В Азербайджане за сутки выявлены 668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 178 человек Общество 30 июля 16:18
Докладчик ПАСЕ призвал к деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана Политика 30 июля 16:06
Внешняя торговля Ирана выросла на 47 процентов Экономика 30 июля 15:58
Бакинский ветер и земля обратились к людям... Представители Азербайджана стали лауреатами "Балтийского Гамаюна" Культура 30 июля 15:56
Посол Турции выразил признательность Азербайджану за поддержку в связи с лесными пожарами Политика 30 июля 15:48
Крупный НПЗ в Туркменистане произвел более 25 тыс. тонн СПГ Энергетика 30 июля 15:46
Талех Таирли: «Мы уверенно претендуем на значительное увеличение доли удаленных продаж» Экономика 30 июля 15:40
Перенесено заседание суда над Вугаром Сафарли Общество 30 июля 15:40
В Азербайджане утвержден ряд правил по обеспечению безопасности непродовольственных товаров Экономика 30 июля 15:39
Представители Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Шуше (FOTO) Политика 30 июля 15:38
Регулятор США перестал регистрировать заявки компаний из КНР на IPO США 30 июля 15:35
В McAfee назвали стоимость сделки по продаже подразделения защиты корпоративного бизнеса ИКТ 30 июля 15:34
Россия организовала очередной вывозной авиарейс из Туркменистана Транспорт 30 июля 15:33
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались более 200 человек Общество 30 июля 15:31
Байден поприветствовал первую группу перемещенных в США по спецпрограмме афганцев США 30 июля 15:30
ТЭС в Казахстане закупит насосы Тендеры 30 июля 15:27
ВВП Испании во втором квартале вырос на 2,8% Европа 30 июля 15:26
Названа сумма импорта туркменской нефтегазовой продукции Афганистаном Энергетика 30 июля 15:25
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение электротехнических изделий Тендеры 30 июля 15:25
Вакцину "Эпиваккорона-Н" могут зарегистрировать в России уже в августе Россия 30 июля 15:20
В Туркменистане построят центр ПАО «КАМАЗ» Строительство 30 июля 15:17
С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции (ФОТО) Политика 30 июля 15:13
Коронавирус в Израиле: Более 16 тысяч зараженных, около 170 из них в тяжелом состоянии Израиль 30 июля 15:13
Все новости