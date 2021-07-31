Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты 41 секунды. Второе место заняли американцы (отставание - 14 секунд), третье - французы, отставшие от британцев на 23 секунды.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, которая завоевала 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второй идет команда Японии (17-4-7), третьей - сборная США (14-17-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.