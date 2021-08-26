В Баку пройдет соревнование журналистов и медийных личностей на кубок Zəfər в честь Победы в Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках спортивного фестиваля İlhamlı qələbələr среди журналистов и медийных личностей пройдет соревнование по велоспорту Zəfər kuboku, посвященное 44-дневной Победе в Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Соревнование пройдет 31 августа на Республиканском велотреке (около станции метро "20 января"), начало - в 10:00.

Победители и призеры среди мужчин и женщин будут отмечены дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров (коврами, велосипедами, парфюмерией и т.д).

Для участия в мероприятии необходимо связаться по телефону (070) 286 86 29 (whatsapp).

Проект реализуется BrendSport при поддержке министерства молодежи и спорта, Федерации велосипедного спорта, Республиканской олимпийской велосипедной школы, Федерации спортивных журналистов, ОО Gənc Velosipedçilər и ОО Azərbaycan Əlil Velosipedçilərə dəstək.

До восьмого ноября в рамках фестиваля İlhamlı qələbələr пройдут очередные соревнования по шахматам, настольному теннису, футболу и пейнтболу.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)