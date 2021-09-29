"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" на выезде сыграл вничью с "Атлетико Минейро" со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира. Встреча прошла в бразильском городе Белу-Оризонти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 52-й минуте счет открыл нападающий "Атлетико Минейро" Эдуардо Варгас. В составе "Палмейраса" отличился Дуду (68).

Первая встреча, прошедшая 22 сентября в Сан-Паулу, завершилась со счетом 0:0. "Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес за счет гола, забитого в гостях. Команда сыграет в решающем матче турнира во второй раз подряд. "Палмейрас" является действующим победителем Кубка Либертадорес, в финале прошедшего розыгрыша турнира, который состоялся 31 января, клуб из Сан-Паулу со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос".