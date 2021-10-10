Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций

Сборная Италии в матче за третье место Лиги наций УЕФА одержала победу над национальной командой Бельгии со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Счет в матче открыл итальянский полузащитник Николо Барелла. Удвоил преимущество сборной Италии форвард Доменико Берарди, реализовав 11-метровый удар. На 86-й минуте бельгиец Шарль де Кетеларе отыграл один мяч для своей команды.

Матч проходил на «Альянц Арене» в Турине (Италия).

Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. В финале Евро-2020 они обыграли сборную Англии.

Финальная встреча Лиги наций между сборными Франции и Испании пройдет сегодня в 22:45 по бакинскому времени.