"Аталанта" ушла от поражения в матче с "Янг Бойз", "Барселона" сыграла вничью с "Бенфикой"

«Янг Бойз» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

На голы Дувана Сапаты, Хосе Паломино и Луиса Муриэля хозяева ответили точными ударами Теозона Сибачо, Винсента Сьерро и Сильвана Хефти.

После этой встречи итальянцы набрали 6 очков и поднялись на 3-е место в таблице. Швейцарцы с 4 очками располагаются на 4-й строчке.

В группе E «Барселона» не смогла обыграть «Бенфику» и набрала 7 очков, расположившись на 2-й строчке в таблице.

В заключительном туре каталонцы на выезде сыграют с «Баварией», а «Аталанта» дома примет «Вильярреал». Обе встречи пройдут 8 декабря.