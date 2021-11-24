"Аталанта" ушла от поражения в матче с "Янг Бойз", "Барселона" сыграла вничью с "Бенфикой"
«Янг Бойз» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.
На голы Дувана Сапаты, Хосе Паломино и Луиса Муриэля хозяева ответили точными ударами Теозона Сибачо, Винсента Сьерро и Сильвана Хефти.
После этой встречи итальянцы набрали 6 очков и поднялись на 3-е место в таблице. Швейцарцы с 4 очками располагаются на 4-й строчке.
В группе E «Барселона» не смогла обыграть «Бенфику» и набрала 7 очков, расположившись на 2-й строчке в таблице.
В заключительном туре каталонцы на выезде сыграют с «Баварией», а «Аталанта» дома примет «Вильярреал». Обе встречи пройдут 8 декабря.
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