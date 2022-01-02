Месси заразился коронавирусом

Четыре футболиста «ПСЖ» заразились коронавирусом, передает Trend со ссылкой на "Спортс.ру",

Как сообщает пресс-служба клуба, положительные тесты сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

Все игроки соблюдают самоизоляцию и соблюдают требования действующего протокола.

В этом сезоне Месси, присоединившийся к «ПСЖ» минувшим летом, провел за клуб 11 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.