Бельгиец Клеман назначен главным тренером футбольного клуба "Монако"

Филипп Клеман, возглавлявший бельгийский "Брюгге", назначен главным тренером футбольного клуба "Монако". Об этом сообщает пресс-служба "Монако", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с 47-летним бельгийским специалистом рассчитано на три сезона. Клеман сменил на посту Нико Ковача, который был отправлен в отставку 1 января.

Клеман с 2019 года возглавлял "Брюгге" и дважды привел клуб к чемпионству. Ранее специалист тренировал бельгийские "Генк" и "Васланд-Беверен".