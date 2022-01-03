Бельгиец Клеман назначен главным тренером футбольного клуба "Монако"
Филипп Клеман, возглавлявший бельгийский "Брюгге", назначен главным тренером футбольного клуба "Монако". Об этом сообщает пресс-служба "Монако", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соглашение с 47-летним бельгийским специалистом рассчитано на три сезона. Клеман сменил на посту Нико Ковача, который был отправлен в отставку 1 января.
Клеман с 2019 года возглавлял "Брюгге" и дважды привел клуб к чемпионству. Ранее специалист тренировал бельгийские "Генк" и "Васланд-Беверен".
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