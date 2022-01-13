"Челси" одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги Англии

«Челси» добился победы над «Тоттенхэмом» в ответном матче полуфинала Кубка лиги Англии, передает Trend со ссылкой на Матч.

Единственный мяч во встрече забил Антонио Рюдигер. В середине второго тайма при помощи системы VAR был отменен гол хозяев поля Харри Кейна.

«Челси» по сумме двух матчей вышел в финал турнира, в решающей игре турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Арсенал» — «Ливерпуль».