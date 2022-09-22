Создана футбольная команда Difai с героями Карабахской войны – первая тренировка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку создана футбольная команда Difai, в которую вошли герои Карабахской войны. Коллектив прошел регистрацию в АФФА и примет участие в Региональной лиге, которая стартует в октябре. Корреспондент Trend побывал на первой тренировке.

Президентом клуба является первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках Асаф Меликов - выпускник Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Ленинградского высшего военного училища, Азербайджанского инженерно-строительного института, Государственной академии физической культуры и спорта, тренер международного класса по фехтованию, ветеран первой Карабахской войны.

Асаф Меликов отметил, что название команды Difai (Защита) выбрана не случайно и связана с первой контртеррористической организацией Азербайджана, сформированной в 1906 году в городе Гянджа в целях противодействия армянским террористам и дашнакам.

"Команда Difai создана на базе одноименного клуба, учрежденного 5 марта 2018 года – в День физической культуры и спорта. Как известно, первоначальной деятельностью клуба была пропаганда фехтования среди инвалидов, затем мы стали привлекать ветеранов второй Карабахской – 44-дневной Отечественной войны, получивших ранения в ходе боевых действий. Мы всегда поддерживаем семьи шехидов и гази Карабахской войны, проводим благотворительные акции, оказываем социально-психологическую и юридическую помощь, привлекая к паралимпийскому движению. Стоит отметить, что 1 ноября 2021 года перед Дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме – Имарете прошел финал "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku), организованный Федерацией фехтования в инвалидных колясках Азербайджана и Главным управлением молодежи и спорта Баку в честь первой годовщины Дня Победы - 8 ноября. Впервые на освобожденной после 30-летней оккупации территории прошло спортивное соревнование с участием гази 44-дневной Отечественной войны. В мае этого года вместе с 50-ю гази Карабахской войны мы стали гостями турецкого футбольного клуба "Аланьяспор". После этого решили собрать героев Карабахской войны, которые умеют играть в футбол, собрать в одну команду и принимать участие в соревнованиях. Это не только отличный способ показать свои способности как на полях битвы, так и побеждать и в спорте. Командный дух как на поле боя, так и в футболе имеет большой значение. В нашу команду также привлечена талантливая молодежь, которая вместе с нашими героями обязательно покажут свою силу в футбольных баталиях", - сказал Асаф Меликов.

Своими впечатлениями поделились игроки новой команды, герои второй Карабахской войны.

Анар Оруджев, 21 год, отмечен боевыми медалями за освобождение Физули, Ходжавенда, Джабраила и Шуша, и "За отличие на воинской службе", был разведчиком.

"С шести лет увлекаюсь футболом, играл в различных клубах. Асаф Меликов пригласил меня в команду и, узнав об амбициозных планах, с удовольствием принял приглашение. Будем играть за чемпионство!".

Исмаил Гамбрали, 26 лет, отмечен боевыми медалями за освобождение Суговушана и героизм в Отечественной войне, сухопутные войска и разведка.

"В нашей стране с большим почтением относятся к семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны. Как и на поле боя, когда оправдали доверие всего народа, так и на футбольном поле постараемся оправдать доверие клуба и добиваться побед".

Первая тренировка прошла очень интересно и даже с особым веселым настроем, игроки активно выполняли физические упражнения, футбольные финты и трюки с мячом – чувствовалось, что Difai очень серьёзно настроен на покорение вершин.