Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду ответил на критику со стороны Руни

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал критику в свой адрес со стороны экс-игрока «красных дьяволов» Уэйна Руни. Его слова передает The Sun, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я не знаю, почему он так сильно критикует меня. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне». Я не собираюсь говорить, что выгляжу лучше, чем он. Что является правдой», - сказал Роналду.

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса». В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в десяти матчах, в которых ему удалось забить один мяч.