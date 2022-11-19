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«Барселона» установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба

Спорт Материалы 19 ноября 2022 08:48 (UTC +04:00)
«Барселона» установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба

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Пресс-служба испанской «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов клуба вызваны в свои национальные сборные на чемпионат мира — 2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Это является рекордом в истории всех чемпионатов мира.

Из игроков «Барселоны» на ЧМ отправятся: Алехандро Бальде, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Ансу Фати, Ферран Торрес, Педри, Гави (все — Испания), Андрес Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Усман Дембеле, Жюль Кунде (оба — Франция), Рафинья (Бразилия), Мемфис Депай, Френки де Йонг (оба — Нидерланды), Рональд Араухо (Уругвай).

Мюнхенская «Бавария» ранее объявила, что 17 футболистов команды отправятся на ЧМ, однако из-за травмы на турнире не сыграет форвард немецкого клуба и сборной Сенегала Садио Мане. Таким образом, у «Баварии» поедут на турнир 16 игроков.

16 футболистов также будут представлять «Манчестер Сити», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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