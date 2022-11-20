Роналду опубликовал пост, посвященный старту сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Twitter опубликовал пост, посвященный старту его команды на чемпионате мира в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и концентрация, которую мы вкладываем в каждый вызов. Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!» — написал Роналду.

На турнире португальцы сыграют в группе Н с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».