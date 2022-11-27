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Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира (ВИДЕО)

Спорт Материалы 27 ноября 2022 00:41 (UTC +04:00)
Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира (ВИДЕО)

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил восьмой гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики, который проходит на Национальном стадионе в Лусаиле. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Диего Марадоной. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).

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