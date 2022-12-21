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ПСЖ до конца года намерен продлить контракт с Лионелем Месси

Спорт Материалы 21 декабря 2022 00:33 (UTC +04:00)
ПСЖ до конца года намерен продлить контракт с Лионелем Месси

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" до конца года намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом во вторник сообщил портал Goal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, Месси уже получил приглашение на переговоры с ПСЖ от президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Портал отмечает, что переговоры между сторонами должны пройти в ближайшие дни. Аргентинец произвел впечатление на руководство клуба своим отношением к делу. Нынешний контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

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