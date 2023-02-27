В Загаталы и Гахе прошла встреча с ветеранами Карабахской войны с целью создания футбольных клубов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Загаталы и Гахе прошла встреча с ветеранами Карабахской войны, организованная в рамках проекта "Интеграции участников войны в общество и улучшения социального положения" (Müharibə iştirakçılarının cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması), организованная Обществом гуманитарной помощи "Mədinə", Федерацией фехтования в инвалидных колясках, с участием представителей спортклубов "Fencing" и футбольного клуба "Difai", при поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

Как сообщил Trend Life первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках, президент клуба "Difai" Асаф Меликов, главная цель привлечение ветеранов Карабахской войны к спорту и создание с их участием команд для последующего участия в Региональной лиге 2023/2024, а также участия на турнире "Ulu Öndər", посвященного "Году Гейдара Алиева".

Напомним, что команда Difai была создана на базе одноименного клуба, учрежденного 5 марта 2018 года. В сентябре 2022 футбольная команда Difai, в которую вошли герои Карабахской войны, прошла регистрацию в АФФА и была допущена к участию в Региональной лиге.