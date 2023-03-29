Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором сборная Аргентины по футболу принимает Кюрасао. После 68-й минуты счет 5:0 в пользу аргентинцев, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Три из пяти мячей своей команды забил капитан хозяев Лионель Месси. Таким образом, он преодолел отметку в 100 голов за национальную команду. Сейчас в его активе 102 мяча за сборную Аргентины.

В августе 2021 года 35-летний нападающий перебрался из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». После 18 лет в каталонском клубе аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач за «ПСЖ» в 23 матчах чемпионата Франции.