"Ньюкасл" впервые с 2019 года обыграл "Манчестер Юнайтед"

Футбольный клуб "Ньюкасл" со счетом 2:0 одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Сент Джеймс Парк" в Ньюкасле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Джо Уиллок (65-я минута), Каллум Уилсон (88).

"Ньюкасл" не обыгрывал "Манчестер Юнайтед" с октября 2019 года. Из последних семи встреч команда из Манчестера победила в пяти, еще две завершились вничью.

Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче 11-го тура они сыграли вничью со счетом 0:0. 26 февраля "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в финале Кубка английской лиги на стадионе "Уэмбли" (2:0).