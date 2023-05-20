В Баку прошел шахматный сеанс для лиц с ограниченными физическими возможностями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел шахматный сеанс для лиц с ограниченными физическими возможностями под девизом "Глобальное здоровье и благосостояние", посвященный Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

Мероприятие было совместно организовано Национальным музеем истории Азербайджана, Федерацией шахмат Азербайджана, Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке ОО "Международный совет музеев (ИКОМ) Азербайджанского национального комитета".

На мероприятии выступили директор музея, академик Наиля Велиханлы, первая женщина-гроссмейстер исламского мира, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Айнур Софиева, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов, директор Сумгайытского олимпийского спортивного комплекса, международный гроссмейстер Зейнаб Мамедъярова, представитель Министерства молодежи и спорта Азербайджана Гюндуз Велиев, которые отметили, что проект реализуется в целях интеграции людей с инвалидностью в общество, в выявлении и поддержке их спортивных способностей.

Шахматный сеанс с участием международного гроссмейстера Зейнаб Мамедъяровой прошел одновременно на 20 шахматных досках. Участники были отмечены благодарственными письмами от имени Национального музея истории Азербайджана.