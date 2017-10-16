Индийское сари от Фахрии Халафовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер Фахрия Халафова представит на вечере Bollywood Night коллекцию нарядов, отражающих самобытную философию женского азербайджанского национального костюма с яркими красками, обилием декора, украшений, необыкновенных сочетаний, воздушных и струящихся тканей, сообщила Trend Life руководитель Full House Entertainment Диа Соун Кхе.

Грандиозный праздник Bollywood Night, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan), пройдет в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00.

"Национальные костюмы азербайджанских женщин очень красивы, имеют изящный силуэт и покрой, подчеркивая гибкие станы наших красавиц. Созданная мною коллекция является олицетворением утонченной женственности, проявляющейся в особенностях кроя и ткани, аксессуарах или декоре. Хотелось бы отметить, что уже несколько сезонов подряд платье в волшебном индийском стиле не сходит с мировых подиумов. На подиуме Bollywood Night я представлю сюрприз - платье в индийском стиле. Современный образ индийской стилистики несколько европеизирован и немного отличается от той сказочной одежды жителей Древней Индии. Главный модный образ, известный всему миру еще со времен Древней Индии, - это сари. Индийское сари выполняется из струящихся тканей, идеальный материал - натуральный шелк ярких и смелых расцветок. Идеально, если сари и нижняя блуза созвучны по цветовым контрастам и фактуре. Сегодня для торжественных мероприятий часто модницы останавливают свой выбор на вечернем наряде в стилистике яркой Индии", - отметила Фахрия Халафова.

Bollywood Night пройдет с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран. Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. Среди гостей - звезда индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д. В концертной программе также примет участие Джейхун Бакинский.

Bollywood Night приурочено к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)