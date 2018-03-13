Фахрия Халафова представит в Ташкенте коллекцию из уникальных узбекских шелков (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова представит в Ташкенте новую коллекцию из уникальных узбекских шелков. Дефиле пройдет в рамках третьего Международного конкурса Miss Union Fashion 2018 в столице Узбекистана в галерее "Заркайнар" 20 марта с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы, сообщает Trend Life.

В интервью изданию Eurasia Diary (www.eurasiadiary.com) Фахрия Халафова рассказала о создании коллекции (более подробно – на видео): "Я всегда интересовалась узбекскими тканями, орнаментами и шелком... И могу сказать, что меня эта работа транспортировала в совершенно другой мир. Я для себя открыла совершенно новое, новое пространство, новый цвет, новые сочетания цветов. Я, всегда наблюдая узбекские ткани, удивлялась, как можно в одной расцветке сделать такой синтез цветов. Для этого конечно требуется большое мастерство, талант и естественно все, то народное национальное, которое веками формируется. И это замечательно, что оно сохранено сегодня в Узбекистане именно в таком первозданном виде. Это на самом деле большой-большой источник вдохновения, и очень хороший материал для работы".

По словам дизайнера, она впервые посетит Ташкент.

"Моя мама и сестра, они провели свои каникулы в Узбекистане, и это было их большое желание. Это было желание моей мамы поехать в Узбекистан. Я училась в школе, а сестра - в ВУЗе и так, как моя мама являлась преподавателем в ВУЗе, то наши каникулы не совпадали - школьные и университетские, поэтому мама с сестрой поехала на свои каникулы в Узбекистан. Я помню, как они готовились к этой поездке, и сколько было эмоций, и я очень сожалела, что не смогла поехать. Я еще раз хочу повторить, это было большое желание моей мамы - поехать в Узбекистан. Они поехали и естественно познакомились со всеми достопримечательностями и привезли фотографии. Мама была большим поклонником фотоискусства, она сама фотографировала, фотоаппарат был все время при ней. Она сделала очень много снимков своих на фоне всех этих красот и естественно просто художественные снимки. Они были в Самарканде, и там много всего красивого отсняли. И вот эти впечатления у меня появились с юности. Эти фотографии я долго рассматривала, то есть это наверняка повлияло на мои эмоции. И поэтому у меня всегда было желание посетить Узбекистан. Я буду рада приехать в Узбекистан не просто как турист, а уже как творческая личность и поделиться своим искусством. Естественно искусством моды. Оно международное и не имеет языка. И самое главное для меня, будучи в Узбекистане, обязательно в своем творчестве отразить все, прекрасное, что осталось у меня с раннего детства".

Miss Union Fashion проходит под девизом "Красота спасёт мир", и в этом году направлен на ознакомление с культурой, традициями и сферой туризма Узбекистана и стран – участниц проекта, укрепления дружбы и сотрудничества, развитие индустрии моды. Жюри будет оценивать участниц по следующим показателям – внешней образ, представление национальной культуры и интеллектуальные способности. Для гостей будет организована культурная и экскурсионная программа по достопримечательностям Ташкента и Самарканда. Основательница конкурса - Гульнара Мухамедова (Узбекистан).

Международный конкурс пройдет при поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Ташкенте.

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