Синяя дорожка Евровидения-2018: Праздник в Лиссабоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия) официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. В этом году традиционно красную дорожку заменили синей - в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

63‑й конкурс песни «Евровидение», который впервые пройдёт в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве, Украина. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся на "Алтис Арена" 8 и 10 мая, финал - 12 мая. В конкурсе примут участие представители 43 стран.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова (AISEL) выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

(Автор: Джани Бабаева)

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