Необычный наряд Айсель Мамедовой на синей дорожке Евровидения-2018 (ФОТО)

7 мая 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия) официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. Делегации 43 стран-участниц прошли по синей дорожке.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова появилась перед публикой в наряде дизайнера Сабины Гусейн - темного цвета, выполненного с элементами этнических мотивов.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова (AISEL) выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером.

Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Синяя дорожка Евровидения-2018: Праздник в Лиссабоне (ФОТО)
Стиль 11:35
"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне
В мире 6 мая 01:52
Не пишу ей, не звоню… - Диана Гаджиева о представительнице Азербайджана на "Евровидении-2018"
Звёздный мир 4 мая 16:28
Айсель Мамедова на сцене "Евровидения 2018" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 4 мая 12:27
Стал известен состав жюри "Евровидения-2018" от Азербайджана
Культура 1 мая 10:39
Первая репетиция Айсель Мамедовой на сцене "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 30 апреля 14:09
Жители Болгарии признались в любви азербайджанской участнице "Евровидения 2018" (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 17:49
В небо Баку выпустили разноцветные шары в знак поддержки АİSEL (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 16:41
Филипп Киркоров поддержал блистательную Диву из Азербайджана на "Евровидении"
Звёздный мир 12 апреля 16:04
Айсель Мамедова выступила на pre-party "Евровидения-2018" в Москве (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 9 апреля 11:06
Айсель Мамедова примет участие в pre-party "Евровидения-2018" в Москве
Культура 4 апреля 12:42
Представительница Азербайджана откроет "Евровидение 2018" в Португалии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 3 апреля 17:27
В сценическом номере Айсель Мамедовой на "Евровидении" певцы из Португалии и Греции (ВИДЕО)
Культура 30 марта 14:47
Умерла победительница первого "Евровидения" - СМИ
Европа 25 марта 00:08
Айсель Мамедова выступила в Греции
Культура 20 марта 22:19
Эльнур Гусейнов и юная Фидан, включенная в "Золотую книгу", представили "Say Hallelujah" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 12 марта 18:35
Евровидение 2018: Айсель Мамедова презентовала клип "X my heart" (ВИДЕО)
Культура 7 марта 17:13
Айсель Мамедова рассказала о "Евровидении 2018" и призвала защищать животных (ФОТО, АУДИО)
Интервью 6 марта 18:24