Бренд азербайджанского дизайнера на Неделе женской моды в Милане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Неделя моды в Милане, посвященная коллекциям женского прет-а-порте Весна-Лето 2019, пройдет с 18 сентября по 24 сентября, сообщает Trend Life.

Среди мировых брендов и дизайнеров – дебютанты Лука Лин и Галиб Гассанофф (наст. фамилия Гасанов), дизайнеры Act n°1. Марка появилась на свет в 2016 году, ее основатели – сын китайского эмигранта Лука Лин и азербайджанец Галиб Гассанофф. Базирующийся в Реджо-Эмилия, что неподалеку от Пармы, бренд соединяет в себе разные культуры и этнические настроения. Act n°1 в прошлом году стал победителем "Who is on next?" (конкурс молодых итальянских дизайнеров), и ныне представлен сорока дистрибьюторами.

23-летний дизайнер Галиб Гасанов в своем творчестве исследует влияние стресса на современное общество, синтезирует национальные элементы кавказского костюма и приемы эпохи барокко. Каждую вещь Галиб пытается превратить в защиту для женщины, чьи права ущемляют.

"Я родился в небольшой деревне под Тбилиси, где жили в основном азербайджанцы, как и я. Изучал грузинский язык, чтобы после окончания азербайджанской школы иметь шанс на будущее в Грузии. Рисовал эскизы одежды с самого детства – на уме вертелась одна лишь мода. И, когда я в 16 лет поступил в Тбилисскую Академию художеств, мы с отцом серьезно поссорились – он хотел, чтоб его сын стал юристом или экономистом. Но в Академии я заручился поддержкой молодого лектора, а теперь и талантливого дизайнера Лаши Девдариани, который стал моим лучшим другом – это помогло мне уже на следующий год участвовать в конкурсе дизайнеров на Tbilisi Fashion Week и стать победителем, а потом я выиграл в конкурсе BE NEXT стажировку в Милане. Всего этого я добился вообще без каких-либо высокопрофессиональных навыков, просто я верю в свои силы", - рассказывает Галиб.

Всего в Милане будет представлено 165 коллекций и состоится 59 официальных дефиле, 82 презентации и 44 ивента, фестиваль fashion-фильмов и т.д. Интересно, что в театре Ла Скала состоится гала-вечер с участием именитых дизайнеров и представителей светского общества, пройдет церемония вручения fashion-Оскаров за устойчивое развитие в индустрии моды.

(Автор: Вугар Иманов)

