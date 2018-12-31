Фахрия Халафова получила на день рождения удивительный торт-статуэтку (ВИДЕО, ФОТО)

31 декабря 2018 00:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный дизайнер и первый производитель отечественной парфюмерии, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова отмечает 31 декабря сразу три праздника - встречу Нового года, День солидарности азербайджанцев всего мира и свой день рождения.

В честь дня рождения Фахрие Халафовой был преподнесен удивительный подарок – торт в виде статуэтки, выполненный из сахара, изомальта и других кондитерских ингредиентов, сообщает Trend Life. Дизайнер выразила искреннюю признательность за столь оригинальный подарок и отметила, что и этот год был успешным в творческой деятельности.

Коллекции дизайнера с большим успехом были представлены в Италии, России, Узбекистане и Азербайджане – в рамках Milan Fashion Week, Caspian Fashion Week, Miss Union Fashion и Azerbaijan Fashion Week, а также в "Эрмитаже" Санкт-Петербурга в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Национальное агентство по туризму Астрахани присвоило Фахрие Халафовой титул "Посол Астраханского туризма". Одним из самых ярких событий первого глобального конгресса Global Influencer Day в Баку стало участие робота Софии. На мероприятии в Центре Гейдара Алиева она не только удивила своими ответами на вопросы модераторов, но и тем, что предстала в национальном костюме, который специально для нее был создан Фахрией Халафовой. Дизайнер традиционно была в составе жюри ряда национальных конкурсов красоты и моды.

(Автор: Вугар Иманов)

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