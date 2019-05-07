Azerbaijan Fashion Week: коллекция, посвященная жертвам пластической хирургии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках заключительного дня показов 9-го сезона официальной недели моды страны – Azerbaijan Fashion Week прошло шесть показов коллекций дизайнеров из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Первой собравшимся гостям была представлена коллекция казахстанского дизайнер Тамары Ламанукаевой. Показ был открыт живым выступлением казахстанской певицы Лорен, которую уже несколько лет связывают дружеские отношения с дизайнером. Как признается сама Тамара, эта коллекция стала своего рода экспериментом для нее. Знакомые с творчеством дизайнера зрители знают, что Тамара предпочитает создавать наряды преимущественно черного цвета, а в последней ее коллекции превалировали розовые, фиолетовые и прочие пастельные оттенки. Секрет кроится в том, что Тамара начала создавать свою новую коллекцию с детских look-ов, а уже затем продолжила ее взрослыми образами, выполненными в едином стиле. Особый шик коллекции придала ручная отделка крупными бусинами, подобранными под цвет нарядов.

Таджикский дизайнер Fara Azim представила на подиуме Azerbaijan Fashion Week коллекцию, при создании которой она вдохновлялась эпохой Возрождения и в частности семейством Медичи, представители которого с XIII по XVIII век неоднократно становились правителями Флоренции. Дизайнер переложила на современный лад элементы как из нарядов дам из высшего общества того времени, так и представителей военного сословия того же временного промежутка. Например, "кольчуга", вручную украшенная пайетками, стала одним из часто повторяющихся элементов, встречающихся в коллекции, большинство нарядов из которой стали наглядным проявлением такого понятия, как couture.

Казахстанский бренд Arunaz в заключительный день показов ознакомил гостей со своей коллекцией pret-a-porter. Коллекция получилась очень разноплановой, как с обилием женственных образов с плиссированными деталями и ассиметричным кроем, так и с нарядами с подчеркнутой линией плеч для придания мужественности и силы.

Среди всех дизайнеров, представляющих свои работы на Azerbaijan Fashion Week, особняком держится азербайджанский дизайнер Noora – уж очень ее работы не похожи на все остальные. В этот раз гостей AFW вновь ждали андерграундные образы, оверсайз худи, и наряды, похожие на рабочую униформу. Особым украшением показа стало участие в нем в качестве приглашенных моделей редактора по спецпроектам журнала The M.O.S.T. Эльчина Амирова и создательницы бренда Dəbz, дизайнера Эльнары де Бирбует.

Еще немного женственности и нежности придали вечеру наряды от азербайджанского бренда Hasanova. Цветочная вышивка, флористичные принты и пайетки стали главными героями этой коллекции, в которой были представлены как наряды на каждый день, так и для вечерних выходов в свет.

Честь закрывать очередной сезон Azerbaijan Fashion Week вновь выпала казахстанскому дизайнеру Леониду Жеребцову. Зная о том, как тщательно этот дизайнер создает особую атмосферу на своих показах, зрители очень ждали, чем же он удивит искушенную публику в этот раз. Ожидание ощущалось и на международном уровне, ведь впервые автор решил сначала показать свою новую коллекцию в Азербайджане, а потом уже у себя на родине.

Новая коллекция бренда Zherebtsov была посвящена жертвам пластической хирургии, и модели, участвующие в показе, выглядели так, будто только что сошли на подиум после операций по подтяжке лица или же ринопластики. Кстати, еще одним связующим звеном между этой коллекцией и Азербайджаном стал тот факт, что принты для нее были созданы молодым художником из Баку Ахмедом Набиевым.

9-й сезон главного модного события страны – Azerbaijan Fashion Week, завершил свою работу для того, чтобы вновь вернуться в ноябре в рамках 10-го юбилейного сезона.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Адыль Юсифов)

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