Бейонсе выбрала азербайджанского дизайнера (ФОТО)

3 июня 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная американская певица Бейонсе отдала предпочтение бренду азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила - "Afffair", сообщает Trend Life. Для вечера Wearable Art Gala, организатором которого является мама певицы Тина Ноулз, Бейонс выбрала нестандартный наряд.

В этом году темой вечера стала стилистика "Короля льва", ремейк которого скоро выходит на экраны, и Бейонсе появилась на мероприятии в золотом комбинезоне, украшенным перьями, пайетками и блестками. Образ Бейонсе дополнила обувью из коллекции "Power of Fire" (сезон весна/лето 2019 года) Руфата Исмаила.

Напомним, что Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам азербайджанского дизайнера - американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Руфата Исмаила, индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда Afffair, певица Аврил Лавин, в платье, созданном Исмаилом предстала в эфире телевизионных шоу "Dancing with the Stars" ("Танцы со звездами") на телеканале ABC.

Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в look’е от азербайджанского дизайнера.

(Автор: Джани Бабаева)

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