Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекции известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает Trend Life со ссылкой на nyunews.com.

В коллекцию вошли наряды, выполненные из таких материалов как органза, шифон, шелк, и напоминающие редкий цветок Хары бюльбюль.

Цветок Хары бюльбюль в мире произрастает только в Шуше, в Карабахе. Он обладает необычным внешним видом и, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть схожесть с соловьем (бюльбюль с азербайджанского - соловей). Одна из легенд о хары бюльбюль связана с дочерью карабахского хана Ибрагимхалила - Ага Бейим Ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха. Иранский шах, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел раскинуть в Иране карабахский сад, ханский сад. В том саду были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и хары бюльбюль. Все цветы прижились, кроме хары бюльбюль, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

Напомним, что Руфат Исмаил уже участвовал в Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2018 года, представив коллекцию Power of Fire. А в феврале 2019 года представил коллекцию The Butterfly Efffect ("Эффект бабочки"). Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах. В его нарядах. Многие звезды мирового шоу-бизнеса Бейонсе, Дженнифер Лопес, Ашанти, Жаклин Фернандес, Аврил Лавин и другие отдают предпочтение нарядам азербайджанского дизайнера.

(Автор: Джани Бабаева)

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