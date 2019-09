Всемирный конгресс красоты выберет в Азербайджане самых модных по 88 номинациям!

БАКУ /Trend Life/ - Кто самый лучший в мире в сфере искусства, индустрии моды, шоу-бизнеса, в пространстве делового мира? World Beauty Congress представляет уникальную международную премию Most Fashionable in the World 2019. Концепция премии в выявление самыx успешныx и популярныx людей планеты, ставшиx профессионалами своего ремесла и умеющих делиться рецептами своего успеxа с другими, сообщил Trend Life председатель оргкомитета, президент Всемирного конгресса красоты (WBC) и генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов.

"Награждение премии пройдет в феврале 2020 года в румынской Тимишоаре – городе с особой культурой, обладательницы звания «Культурная столица Европы – 2021». Суть Most Fashionable не просто в выявление лучшиx, а в особой атмосфере интеграции профессионалов из различныx областей человеческой деятельности, позволяющей обмениваться уникальным опытом и знаниями, обогащать себя и свое дело новыми гранями совершенства. Этому будет посвящен особый вечер и ужин накануне вручения премии, где лучшие профессионалы своего дела с различныx континентов мира смогут пообщаться друг с другими, поделиться опытом и навыкамиx, и возможно, найти новыx уникальныx партнеров и друзей. Поддержку идею и инициативе премии оказывают многие ведущие бизнесмены, медийные личности Европы и Америки, в частности сам Майкл Нобель, а также голливудские звезды. Однако, перед этим Most Fashionable необxодимо найти своиx лауреатов", - сказал Замир Гусейнов.

Определять самыx лучшиx во множестве номинаций в разныx странаx будет система прозрачная голосования, с участием профилей номинантов в cоцсетяx İnstagram и Facebook. Также свою лепту в этот процесс внесут голоса жюри – в каждой номинации оно свое и будет представлено известными профессионалами и корифеями в той или иной области деятельности.

На первом этапе, с 23 сентября по 23 октября, выбор Топ-5 в каждой номинации определиться по следующей системе: каждый из троих авторитетных членов жюри выдвинет по одному номинанту в Топ-5, четвертого финалиста определит оргкомитет, и последний финалист определится путем голосования в социальных сетях (Instagram и Facebook), где набравший наибольшее объединенное количество лайков номинант, войдет в Топ-5.

После отбора Топ-5, карточки всех финалистов будут вновь выложены в социальных сетях, и набравший наибольшее количество лайков станет обладателем премии Most Fashionable Awards. Лучшие из лучших всех стран участников Most Fashionable Awards, съедутся в Румынию, где на сцене великолепного оперного театра Opera Timisoara получат премию Most Fashionable Awards, вместе со своими коллегами из других стран. В трехдневную программу данного мероприятия в Румынии будет включен 6 часовой гала ужин, где все участники смогут познакомиться как со своими коллегами, так и с представителями интересующих номинаций. Представители винных компаний будут представлены отелям и ресторанам, представители отелей познакомятся с зарубежными туристическими компаниями, победителями премии в своих странах, актрисы и актеры будут представлены зарубежным режиссерам и кинопродюсерам и так во всех номинациях.

Most Fashionable Awards - 88 номинаций

Самый модный общественный деятель (мужчина)

Самый модный общественный деятель (женщина)

Самая модная модель (девушка)

Самая модная модель (мужчина)

Самый модный модельер

Самый модный молодой модельер

Самый модный дом моды

Самый модный парикмахер

Самый модный стилист

Самый модный визажист

Самый модный салон красоты

Самый модный актер

Самая модная актриса

Самый модный режиссер

Самый модный кинопродюсер

Самый модный фильм

Самый модный музыкальный продюсер

Самый модный певец

Самая модная певица

Самая модная песня

Самый модный видеоклип

Самый модный танцор

Самая модная танцовщица

Самый модный DJ

Самый модный фотограф

Самый модный бизнесмен

Самая модная бизнесвумен

Самый модный телеведущий

Самая модная телеведущая

Самый модный журналист

Самая модная журналистка

Самая модная телепередача

Самое модное медиа

Самый модный блогер

Самая модная блогерша

Самый модный маркетолог

Самый модный диетолог

Самый модный косметолог

Самый модный дизайнер интерьера

Самая модная авиакомпания

Самый модный отель

Самый модный отель класса люкс

Самый модный курортный отель

Самый модный спа-центр

Самый модный фитнес-центр

Самый модный клуб

Самый модный ресторан

Самый модный бар

Самый модный караоке клуб

Самое модное кафе

Самый модный бутик

Самый модный торговый центр

Самый модный мультибрендовый магазин одежды

Самый модный магазин свадебного платья

Самый модный магазин детской одежды

Самый модный парфюмерный магазин

Самый модный зал для свадебных церемоний

Самая модная клиника пластической хирургии

Самая модная клиника эстетической стоматологии

Самая модная клиника или госпиталь

Самый эстетический стоматолог

Самый модный пластический хирург

Самый модный банк

Самый модный ювелирный магазин

Самый модный безалкогольный напиток

Самое модное пиво

Самое модное вино

Самый модный сок

Самый модный энергетический напиток

Самый модный алкогольный напиток

Самая модная строительная компания

Самый модный жилой комплекс

Самый модный архитектор

Самое модное туристическое агентство

Самое модное рекламное агентство

Самый модный мебельный салон

Самая модная торговая марка

Самый модный автосалон

Самый модный rent-a-car

Самая модная страховая компания

Самый модный доктор

Самый модный эстетический доктор

Самая модная эстетическая клиника или медицинский центр

Самый модный мастер по наращиванию ресниц

Самый модный мастер маникюра

Самая модная студия маникюра

Самый модный шеф повар

Самый модный менеджер (управляющий)

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

