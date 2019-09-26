Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)

26 сентября 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал конкурса красоты Miss&Mister National Azerbaijan 2019, организованный молодежной организацией ADDIM, сообщает Trend Life.

В соcтав жюри вошли – депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, заслуженный деятель искусств Азербайджана, дизайнер Фахрия Халафова, букер Виталина Розбицкая (Украина), директор Дома моды Maximum Ирина Чахунашвили (Грузия), участник "Евровидения" Оля Тира (Молдова) и стилист Эрди Шен (Турция).

В финале приняли участие по десять парней и девушек, которые выходили на подиум в коллекциях Кюбры Нуриевой (Азербайджан), Гюлер Байсал (Турция) и Екатерины Лукащук (Украина). Призовой фонд составил 10 тысяч манат. Победителями были признаны Эмиль Гасанзаде и Нигяр Гадирли, которые были увенчаны коронами с ценными камнями. Были отмечены и победители в различных номинациях. Гостям была представлена концертная программа с участием Оли Тири и Замига Гусейнова. Ведущими вечера были Ирем Набиева и Фариз Ильясов.

По словам руководителя ADDIM Гусейна Джавадзаде, победители представят страну на международных конкурсах.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
  • Мисс и Мистер Азербайджана – определены победители и обладатели 10 тыс. манат (ВИДЕО, ФОТО)
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