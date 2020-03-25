Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Целый ряд стран на фоне пандемии коронавируса призвал своих граждан оставаться дома, и эта цифра достигла 1,5 млрд людей. Но жизнь продолжается и, даже находясь дома в социальной самоизоляции, человек не только может заниматься любимым делом или раскрывать в себе новые творческие и деловые грани, но и должен следить за собою. Своими советами с Trend Life поделилась преподаватель кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, первый профессиональный азербайджанский парфюмер и создатель первого национального парфюмерного аромата, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова.

"Выглядеть дома не хуже, чем на работе!" - такой лозунг провозгласила дизайнер, которая считает, что одной из проблем социальной самоизоляции является психосоциальное состояние человека. Психологи уверяют и даже приводят результаты исследований, которые доказывают: одежда серьезно влияет на самочувствие и самооценку человека. Если с одеждой для работы и отдыха вопросов нет, то дома чувство стиля подводит многих. Фахрия Халафова подготовила ряд рекомендаций по выбору домашней одежды.

"Прежде всего, рекомендую поменять невзрачную одежду на стильный домашний костюм: родные люди будут рады видеть вас дома ухоженной и привлекательной, такая мама вдохновляет детей и учит ценить красоту. Лучше всего выбирать вещи женственного кроя из натуральных тканей - льна, хлопка. Декоративных элементов - оборок, рюш, вставок из кружева, драпировок, вышивок, аппликаций, бантиков и цветов - должно быть в меру. Стоит поэкспериментировать с яркими цветами - они помогают создать позитивное настроение",- отметила Фахрия Халафова.

Многие дизайнеры вообще настаивают, что дома лучше носить именно платья.

"У таких моделей обычно простой крой, шьются они из легких тканей, например хлопка или вискозы. Но, конечно, фасон зависит только от вашего выбора. Основное преимущество платья - его женственность, к тому же оно не стесняет свободы движений. Кстати, можно встретить платья, которые похожи на халат, а также модели, которые украшены кружевом или тесьмой. В качестве домашней одежды хорошо подойдут юбки удобной длины - очень женственные длинные или короткие, похожие на юбки для корта. В комплект к юбке можно надеть футболку или майку, хорошо сидящую по фигуре. Домашний костюм - это самый практичный и удобный вариант", - объясняет дизайнер.

Костюм - это, как правило, брюки и кофты на молнии. В такой одежде удобно делать уборку, готовить, стирать или просто отдыхать.

"Если вы мама маленького ребенка или нескольких детишек, то в этом случае особенно важна функциональность вещей. Но всегда помните, что вы не только мама, которая, кстати, должна прививать хороший вкус детям с ранних лет, но и жена, в которой муж должен видеть привлекательную женщину. Привлекательность важна не меньше, чем практичность! Именно поэтому стоит отказаться от бесформенных халатов, растянутых спортивных брюк и безразмерных маек - такие вещи могут испортить внешний вид любой красавицы. Почему-то, когда речь заходит о домашней одежде, многие дамы особо не задумываются над тем, в чем они ходят дома. А именно такими нас видят наши близкие и любимые домочадцы. Пришла пора серьезно задуматься и над домашним стилем в одежде. Мы стараемся красиво одеваться, выходя из дома. Но неужели то, что о нас подумают совершенно незнакомые люди на улице, важнее чем то, что о нас думают и какими видят самые родные и близкие? Наша семья видит нас сейчас в основном дома, так давайте же будем красивыми и здесь", -призывает Фахрия Халафова.

(Автор: Вугар Иманов)