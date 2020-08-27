Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция национальной одежды известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах" вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды IDFW (International Digital Fashion Week) в США, сообщает Trend Life. Неделя моды откроется 5 сентября c участием представителей 75 стран.

"Новый формат жизни открывает новые перспективы. International Digital Fashion Week - это площадка, которая объединяет модный мир Америки, Европы и Азии. В проекте примут участие всемирно известные дизайнеры, будут представлены коллекции мировых брендов. Для меня большая честь представить Азербайджан в столь значительном международном проекте", - сказала Trend Life Гюльнара Халилова.

В связи с пандемией коронавируса проект будет представлен в режиме онлайн. Неделя моды IDFW будет транслироваться через имеющий многомиллионную зрительскую аудиторию телеканал и приложение FNL (https://linktr.ee/fnlnetwork). Сеть FNL доступна для просмотра на Apple TV, Roku TV, Android TV, Amazon Fire TV и на всех устройствах Android и Apple iOS. Коллекции будут доступны для просмотра на платформе в течение шести месяцев. Основатель FNL Network – Рокко Лео Гаглиоти (США).

(Автор: Вугар Иманов)