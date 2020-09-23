Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский бренд GIEDI дизайнера Мурада Гусейнова представил свою коллекцию на пятом юбилейном сезоне Международной недели моды Tajikistan Fashion Week 2020, сообщил Trend Life PR-менеджера GIEDI Эмиль Ахундов.

В этом году модное событие впервые прошло в онлайн-формате.Свои коллекции на Tajikistan Fashion Week 2020 в течение трех дней демонстрировали кутюрье из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, России, Грузии, Франции и других стран.

"В связи с пандемией Неделя моды в Таджикистане проходила в формате онлайн. Поэтому, большинство дизайнеров подготовили видеоролики с классическим проходом моделей по подиуму в нарядах из своих коллекций, и оправили их организаторам проекта. Однако, команде бренда GIEDI показалось немного скучным демонстрировать видеоролик с классическим проходом моделей по подиуму, поэтому был подготовлен сюжет, который исходит из предпочтений самого дизайнера Мурада Гусейнова.

Сам дизайнер часто упоминает о том, что в работе больше всего ему доставляет удовольствие именно процесс создания коллекции. Когда он уходит от реальности, погружаясь в мир творчества, полёта фантазии и ярких идей. Ролик бренда для Недели моды, отражает то, как дизайнер в ходе творческого процесса погружается в свои мысли, и представляет дефиле", - рассказал Ахундов.

В качестве модели в видеоролике приняла участие фотограф и модель Анфиса Бессонова,

В качестве модели в съемках приняла участие Анфиса Бессонова, видеограф - Simon Peter (Петр Дорожкин), арт-директор - Эмиль Ахундов.

Показы Tajikistan Fashion Week 2020 демонстрировали три основных государственных телеканала Таджикистана, также Неделя моды транслировалось международным телеканалом "WorldStyles".

Представленная брендом GIEDI коллекция – это микс любимых вещей дизайнера Мурада Гусейнова из последних коллекций. Также в нее вошел один новый наряд, который ранее нигде не демонстрировался. В видеоролике бренда GIEDI представлено девять нарядов, включая его культовое платье, созданное для популярной певицы Натаван Хабиби.

Отметим, что GIEDI - единственный азербайджанский бренд, который представлял нашу страну на пятом юбилейном сезоне Tajikistan Fashion Week 2020.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)