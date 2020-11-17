Гюльнара Халилова представила коллекцию-проект "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила проект "Карабах – это Азербайджан!" в честь победы Азербайджана над агрессивным режимом Армении и государственного праздника Дня национального возрождения, сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие – депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова народная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженная артистка, ханенде Фяргана Гасымова, заслуженный работник культуры, телеведущая Лейла Гулиева, телеведущая Хадиджа Сянангызы, певица Кямаля Ахмедова, стилист-визажист Сабина Иманова, блогер Саусан Джуда и сама Гюльнара Халилова.

Участники проекта предстали в коллекции "Карабах", созданной Гюльнарой Халиловой в 2015 году, и ранее представленной на международных подиумах в Великобритании, США, России и Китае. Каждый из образов соответствовал освобожденным городам страны - Агдаму, Агдере, Губадлы, Джабраилу, Зангилану, Кельбаджару, Лачыну, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенду и Шуше. Режиссер работы - Эльтун Бахышзаде, фото - Адиль Юсифов, продюсер - Ялчын Джаббаров, использована музыка великого композитора Узеира Гаджибейли "Аразбары".

"Наш сплоченный народ и доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым добились исторической победы над армянскими оккупантами, спустя 30 лет наши земли освобождены, и каждый из нас чувствует себя в эти дни особенно счастливым. Отрадно отметить, что мой отец, академик Видади Халилов родился в Джабраиле, и для нашей семьи освобождение этого города стало очень знаменательным событием. Пусть Всевышний бережет Азербайджан! Карабах – это Азербайджан", - отметила Гюльнара Халилова.

(Автор: Вугар Иманов)